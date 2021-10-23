Kaza sonrası duran kalbi yeniden çalıştırıldı, hastanede hayatını kaybetti

Kırıkkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kaya'nın (31) kalbi durdu. O sırada kaza yerinden geçen bir doktor tarafından yapılan müdahale ile kalbi tekrar çalıştırılan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir yolunun 16’ncı kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi.

Onur Kaya yönetimindeki 06 U 4099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Sürücü Onur Kaya, bilinci kapalı şekilde otomobil içerisinde sıkıştı.

YOLDAN GEÇEN DOKTOR, KALP MASAJI YAPTI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, Kaya’yı sıkıştığı yerden kurtardı. Kalbi durduğu anlaşılan Kaya’ya, o sırada kaza yerinden geçen bir doktor ilk müdahalede bulundu.

Dakikalarca yapılan kalp masajının ardından Onur Kaya’nın kalbi tekrar atmaya başladı. Daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya’yı Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürdü.

Ağır yaralı halde tedaviye alınan Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA