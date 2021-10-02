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Kaza yapan kamyonet, motosikletli polisin üzerine devrildi

İstanbul Silivri'de kum yüklü kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere vurup ışıklarda bekleyen trafik polisinin üzerine devrildi. Kazada yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, kamyonet şoförü gözaltına alındı.

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Kaza yapan kamyonet, motosikletli polisin üzerine devrildi

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne istikameti Işıklar mevkiinde meydana geldi. 34 ROU 80 plakalı kum yüklü kamyonetin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere vurup, bu sırada ışıklarda bekleyen trafik polisi İlker Y.’nin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan trafik polisi İlker Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ismi öğrenilemeyen kamyonet şoförü gözaltına alındı. DHA

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