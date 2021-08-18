Kazada yaralanan belediye personeli yaşamını yitirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan belediye personeli Muhammet Dönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana gelen kazada Muğla Büyükşehir Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü'nde (MUSKİ) çalışan evli ve iki çocuk babası 38 yaşındaki Muhammet Dönmez kullandığı 48 U 0589 plakalı motosiklet ile seyir halinde iken T.A. yönetimindeki 48 BF 743 plakalı otomobil ile çarpıştı.

20 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileriye düşen ve ağır yaralanan Dönmez olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Dönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dönmez'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken otomobil sürücüsü T.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Büyükşehir ailemizin çok değerli bir ferdini zamansız yitirmenin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz. Milas MUSKİ İçme Suyu birimimizde çalışan Muhammet Dönmez evladımızı dün yaşanan bir trafik kazasında ne yazık ki kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum” dedi.