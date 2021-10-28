‘Kefil’ kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Mustafa A. (55), banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan A.'yı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa A.’ya ait tarlada yaşandı. İddiaya göre, bankadan kredi almak isteyen Mustafa A., kardeşi İsmail A.’dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan A., babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştü ve Mustafa A., yeğeni Hasan A.’yı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Hasan A.’nın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“KAÇTIKTAN SONRA TESLİM OLDU”

Olay yerinden kaçan Mustafa A. ise Akköy Jandarma karakoluna teslim oldu. Mustafa A.’nın ilk ifadesinde, yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. DHA