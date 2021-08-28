“Keşke aşı yaptırsaydım”

Hastanede corona virüsü tedavisi gören makine mühendisi Rıdvan Küçükdal (31), "11 gün önce testim pozitif çıktı. Aşı yaptırmadım. Bunun nedeni yerli aşıyı bekliyordum. Yerli aşıyı olamadan yakalandım. Bu durumları görünce keşke aşı yaptırmış olsaydım diyorum" dedi.

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Kayseri’de yaşayan makine mühendisi Rıdvan Küçükdal, 11 gün önce nefes darlığı ve kas ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurdu.

Sonuçları pozitif çıkan Küçükdal evinde karantinaya alındı. Karantinadaki altıncı gününde durumu ağırlaşan Küçükdal, Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçükdal’ın tedavisi 5 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.

Yaşadıklarını anlatan Küçükdal, “Benim 11 gün önce testim pozitif çıktı. Evimde karantina altına alındım. Evde filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçları kullandım. Kendimi toparlayamayınca hastaneye geldim. 5 gündür hastanede tedavi görüyorum. Aşı yaptırmadım. Bunun nedeni yerli aşıyı bekliyordum. Yerli aşıyı olamadan koronavirüse yakalandım. Şu an durumum iyi. Ancak herkese aşı yaptırmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

AŞI YAPTIRSAYDIM BU HALLERİ GÖRMEMİŞ OLURDUM

İşi gereği evde çalışma yaptığını belirten Küçükdal, “Ben evde home ofis çalıştığım için insanlarla temasım olmayınca biraz rahattım. Demek ki yakalanacağımız nasipte varmış. Şimdi bu durumdayım. Bu durumları görünce vicdanen keşke aşı yaptırmış olsaydım diyorum. İnsanda belki böyle olmazdı gibi geriye dönük bir pişmanlık oluyor ya bu bende de bir parça var. Zaten buradan çıkınca aşımızı olacağız. Aşı yaptırmış olsaydım hastalığı biraz daha hafif geçirirdim. Bu halleri görmemiş olurdum” ifadelerini kullandı. DHA