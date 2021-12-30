Kilimi kamuflaj olarak kulandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kilimi kamuflaj olarak kullanan hırsız, girdiği apartmandan güvenlik kameraları ile bir bisiklet çaldı.

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İlginç hırsızlık olayı Siverek Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman katında meydana geldi.

Sabah saat 4 sıralarında tanınmamak amacıyla yüzünü ve tüm vücudunu bir kilimle örten hırsız, içerde bulunan güvenlik kameralarını söktükten sonra, içerde bulunan bir bisikleti da alarak kayıplara karıştı.

Sabah güvenlik kameralarının ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşırken, kameralara müdahale edildiğinden, hırsızın çıkış görüntülerine ulaşılamadı. (İHA)



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