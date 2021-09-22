Kiralık evi kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kiralık bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kaçak tütün ile tütün malzemeleri ve piyasa değeri 120 bin TL 3 adet kompresör ele geçirdi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde İ.D. isimli şahsın kiraladığı tek katlı boş bir evde kacak sigara imal ettiği bilgisinin alınması üzerine söz konusu eve operasyon düzenlendi.

Şahsın atölyeye çevirdiği yapılan arama sonucunda 3 adet tam otomatik sigara sarma makinesi (piyasa değeri 120 bin TL), 3 adet kompresör, 1 adet tütün nemlendirme makinesi, 62 kilogram kıyılmış tütün, 23 bin adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş içime hazır makaron, 100 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı. (İHA)