Kırıkkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır 4 yaralı

Kırıkkale'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara-Kırıkkale karayolu Kalecik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serhat G. (28) yönetimindeki 06 GUE 81 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Şahin İ. yönetimindeki 06 BN 2237 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Bayram C. (29), Serhat G. (28), Emrah D. (29) ve Emirhan İ. (11) yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram C., Serhat G. ve Emrah D.’nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. DHA