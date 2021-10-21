Kırıkkale’de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Kırıkkale- Yozgat yolunun 70’inci kilometresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Mazlum Metin’in kullandığı İzmir plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Mazlum Metin ile 51 yaşındaki Mecbure Metin, 79 yaşındaki Remzi ve 78 yaşındaki Zeynep Ateş yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Delice Devlet Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Zeynep ve Remzi Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA