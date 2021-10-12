Haberler - Günün İçinden

Kırklareli’de hayvan çiftliğinin saman ve ot deposunda yangın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Gökyüzünün kara dumanla kaplandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yayınlanma: 22:45 - 12 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Akşam saatlerinde Babaeski ilçesine bağlı Karahalil Beldesinin Demirkapı Mahallesindeki bir hayvan çiftliğinin saman ve ot balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp tüm depoyu sardı. Gökyüzünün kara dumanla kaplandığı yangına Kırklareli, Babaeski ve Lüleburgaz’dan gelen itfaiye ekipleri  müdahale etti. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. DHA

Kemer'de orman yangını! Geniş alana yayıldı İlginizi Çekebilir Kemer'de orman yangını! Geniş alana yayıldı
Antalya Kırklareli orman yangını yangın