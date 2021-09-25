Kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında kız istemeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 05.20 sıralarında Konya Antalya Karayolu Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan E.S.Ü. (36) idaresindeki minibüs, yola yabani hayvan çıkmasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 15 kişinin bulunduğu minibüsteki yolculardan D.A, Ö.A. ve H.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan minibüste bulunanların Amasya'dan Antalya'ya kız isteme merasimi için gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA