Koç Holding, 10 Kasım videosunda ‘Yürüyen Köşk’ün hikayesini anlattı

Koç Holding, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında Yalova’daki 'Yürüyen Köşk'ün gerçek hikayesini anlatan video ile andı. Video sosyal medya hesaplarından “#BuHasretBizim” etiketi ile paylaşıldı.

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ulu bir çınar ağacının dallarının kesilmemesi için koca bir köşkün yerinin değiştirildiğini anlatan bu gerçek hikayeden ilham alınan filmde bahçıvan ve şoför arasında kurgulanan diyalog şu şekilde gelişiyor:

ATATÜRK'ÜN HAFIZLARA KAZINAN SÖZLERİ CANLANDIRILDI

* Bahçıvan: Geçen gün buradaydı. Şu çınar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da. ‘Paşam, bu ağaç çok büyüdü, köşke de zarar vermeye başladı. O yüzden kesmek lazım' dedim ama… ‘Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun! Ağaç kalsın, köşkü öte yana taşıyalım' dedi.

* Şoför: Memlekete nefes olursan, memleketin nefesini de korursun elbet.

NAZIM HİKMET'İN DİZELERİYLE SON BULDU

Film, Nazım Hikmet'in ‘Davet’ isimli şiirinin sonundaki “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine” dizeleriyle son buldu.

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