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Kocaeli’de 40 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

İzmit-Kocaeli, TEM yolunda durdurulan minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 

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Kocaeli’de 40 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir minibüsü  durdurdu. Minibüste kaçak göçmenlerin olduğu görülürken, 2 kişi gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ve M.G. ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.A. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

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