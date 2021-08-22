Kocaeli’de geminin 300 litrelik yakıtı denize boşaldı

Kocaeli'de Ford Otosan kıyı tesisine yanaşık vaziyette bulunan İtalyan gemisinin yakıtının hava firarından taşması sonucu deniz kirliliği meydana geldi. Yaklaşık 200-300 litre fuel oilin denize dökülmesinin ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 21 Ağustos Cumartesi günü Kocaeli Ford Otosan kıyı tesisinde yanaşık vaziyette bulunan İtalya bayraklı “Grande Portogallo” isimli gemide saat 21.10 civarlarında gerçekleştirilen yakıt operasyonu sırasında, yakıtın hava firarından taşması sonucu deniz kirliliği meydana geldiği belirtildi.

Yaklaşık 200-300 litre fuel oilin denize döküldüğü tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yetkilendirilen acil müdahale firması tarafından bölgeye bariyer serildiği ve temizlik çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.