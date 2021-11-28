Kocaeli’de korkutan yangın

Kocaeli’de meydana gelen çatı ve ahır yangını korkulu anlara sahne oldu. Evin çatısı alevlere teslim olurken ahırda bulunan saman ve arpa yandı.

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Olay, İzmit ilçesine bağlı Yassıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K.'ye ait ev ve ahırda çıkan yangın büyüyerek maddi hasar verdi.

Evin çatısının alevlere teslim olmasının yanı sıra ahırda 750 balya saman, 3.5 ton arpa, ahırın çatısı ve 10 ton odun küle döndü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alıp söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)