Kocaeli’de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Kocaeli'de etkili olan rüzgar nedeniyle Körfez ve Kartepe ilçelerinde ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi, araçlar hasar gördü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’nin bazı bölgelerinde öğleden sonra şiddetli rüzgar etkili oldu. Körfez ve Kartepe ilçelerinde rüzgara dayanamayan ağaçlar, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırdı. Üzerine ağaç devrilen iki otomobilde hasar meydana geldi. DHA