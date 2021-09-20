Kocası tarafından darbedilen kadın: Allah rızası için bana yardım etsinler

İzmir'in Aliağa ilçesinde, eşi Tekin Y. tarafından çocuklarının gözü önünde darbedilen Khadijeh Khodajou, "Kendimi çaresiz hissettim. Bir ara içimden 'Bu defa son. Öleceğim' dedim. Bir ara bayıldım. O sırada çocuklarımın 'Anne sakın ölme' seslerini duydum. O seslerle hayata tutundum. Allah rızası için bana yardım etsinler" dedi.

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İzmir’in Aliağa ilçesinde, eşi Tekin Y. tarafından çocuklarının gözü önünde darbedilen Khadijeh Khodajou, o anları anlattı.

Kamyon şoförü olan Tekin Y.’nin uyuşturucu ve alkol sorunu olduğunu söyleyen Khodajou, evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü kaydetti. Khodajou, şunları söyledi:

* Bana şiddet uyguluyordu. Sadece çocuklarım için bunlara katlandım. İran vatandaşı olduğum için beni sürekli ‘Seni İran’a göndereceğim. Çocuklar burada kalacak’ diye tehdit ediyordu.

* Beni darbettiği son olaydan 1 gün önce kavga ettik. İşini bırakmıştı ve sürekli evdeydi. Kızımın ayağından rahatsızlığı var. Randevu almıştık ama doktora götürmedi.

* Elindeki azıcık parayı içki ve uyuşturucuya veriyordu. Bu sebeple kavga ettik. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Karakolda kendisine uzaklaştırma kararı verildi.

“MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA BENİ YARALAMAYA BAŞLADI”

Çocukları sayesinde hayata tutunduğunu söyleyen Khodajou, şöyle konuştu:

* Uzaklaşma kararı aldıktan 1 sonra gün pazara gitmiştim. Döndüğümde eve gelmiş, salonda oturuyordu. İçki masasını kurmuştu.

* Geldiği için tepki gösterdim. Mutfaktan aldığı bıçakla beni yaralamaya başladı sonrasında da darbetti. Tabure ile başıma vurdu.

* Vücudumun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Allah komşularımdan razı olsun. Beni gelip kurtardılar.

“ÇOCUKLARIMIN ‘ANNE SAKIN ÖLME’ SESLERİNİ DUYDUM”

Kızının tedavisi için yardım isteyen Khodajou, şu ifadeleri kullandı:

* Kendimi çaresiz hissettim. Bir ara içimden ‘Bu defa son. Öleceğim’ dedim. Bir ara bayıldım. O sırada çocuklarımın ‘Anne sakın ölme’ seslerini duydum. O seslerle hayata tutundum.

* Allah rızası için bana yardım etsinler ve Türk vatandaşlığı versinler. Her sene kimlik için uğraşıyorum.

* Sınır dışı kalmamak için her sene çocuklarımın boğazından kesip, kimliğimi yenilemek için para biriktiriyorum. Küçük kızımın bacağından rahatsızlığı var. Yetkililer bize yardımcı olsunlar.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tekin Y. ise ifadesinde Khadijeh Khodajou’nun da kendisini darbettiğini öne sürdü.

Son zamanlarda Khodajou ile sürekli tartıştıklarını ifadesinde söyleyen Tekin Y.’nin, “Olay günü bu defa içki içtiğim için tartışıp, birbirimizi darbettik” dediği öğrenildi. DHA