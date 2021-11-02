Koku sokağa taşınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Adana’da yalnız yaşayan bir kişinin, evinden koku gelmesi üzerine komşusunun şüphelenip durumu polise bildirmesiyle yaklaşık 15 gün önce öldüğü ortaya çıktı.

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Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde ikamet eden ve bir lokantalarda çalışan iki çocuk babası Ömer Fehmi Karaçor (50) yıllar önce eşinden ayrılıp tek başına yaşamaya başladı.

Karaçor'un 15 günden bu yana işe gitmediği arkadaşlarının da arayıp ulaşamadığı öğrenildi. Bugün de komşusu Günay Erenkara, sokaktan Karaçor'un evinin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Karaçor'un kapısını çaldı ancak açan olmadı. Çilingir yardımıyla girilen evde Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Karaçor'un ölümünün üzerinden en az iki hafta geçtiği, vücudunda çürümeler olduğu belirlendi.

Polis evde inceleme ve ceset üzerinde inceleme başlattı. İlk yapılan incelemede Karaçor'un vücudunda dış müdahaleye rastlanmadı. Karaçor'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Erenkara ise Karaçor'un yalnız yaşadığını, koku sokağa taşınca öldüğünü fark ettiklerini söyledi. (İHA)



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