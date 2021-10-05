Kolombiya bağlantılı uyuşturucu baronları tutuklandı

Kolombiya’dan Türkiye’ye uzanan uyuşturucu sevkiyatının baronu olduğu tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaçakçılık ve narkotik ekiplerinin yaklaşıp 9 aydır takibi sonunda yurt dışı yollardan ülkeye yüklü miktarda kokain soktuğu belirlenen 6 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilmişti.

Ankara Batı Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i Sulh Ceza Hakimliğince ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

ÜÇ İLDE OPERASYON

Yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler Ankara, İstanbul ve Sakarya illerindeki operasyonla gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadelerinde 3'ü suçlamaları kabul etmişti. Gemilerle ve kargo uçaklarıyla ülkeye kokain sokan sanıklar, bu maddeleri de gizlemek için muz, çiçek ve kahve kutularının arasına koymuşlardı. Yapılan operasyonlarda ise toplamda 71 kilo 634 gram kokainin ele geçirildiği öğrenildi. (İHA)

