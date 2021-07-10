Komşu Kart ile ambalaj atıklar geri dönüşecek

Şişli Komşu Kart'ın tanıtım toplantısı, 8 Temmuz günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, belediye başkanları, milletvekilleri, Şişli halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda kartı tanıtan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Ocak 2021'de projeye başladıklarını belirterek amaçlarının ambalaj atıklarını çöpten ayırarak geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak olduğunu söyledi. Keskin “Kağıt, plastik, cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Biriktirilen ambalaj atığının miktarı ve türüne göre karta para puan yükleniyor. Ambalaj atıklarını ödülle buluşturma fikrini de bir dayanışma örneği olarak, Antalya Muratpaşa Belediyesi'nden ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan aldık. Biz bu hizmeti daha iyi bir gelecek için başlattık” dedi.

Tanıtım toplantısında çevreciliği ile de tanınan sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Levent, sahne performansı ile katılımcılara müzik ziyafeti verdi.

ŞİŞLİ KOMŞU KART NASIL KULLANILIYOR?

Çok fonksiyonlu olan karta, biriktirilen ambalaj atığının miktarı ve türüne göre para puan yükleniyor Komşu Kart'a yüklenen para puanlar ile VISA Kart ağının geçerli olduğu tüm işletmelerde alışveriş yapabiliyor. Şişli Komşu Kart ayrıca ayni destek, nakit desteği, asker ailesi desteği, indirim kart, sağlık kart, pati kart ve öğrencilere burs ile 8 farklı fonksiyon sunuyor. Gıda destek talepleri ve gıda bankacılığı hizmeti Şişli Komşu Kart aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Nakdi yardımlar, asker ailesi destekleri de artık Komşu Kart üzerinden sağlanıyor. Kartın; “İndirim Kart” fonksiyonu sayesinde Şişli'de anlaşmalı işletmelerde indirimli alışveriş yapılabiliyor. Ayrıca kart sahipleri isterlerse biriken puanlarıyla öğrencilere burs verebiliyorlar.