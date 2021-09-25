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Konteyner ilanıyla dolandırıcılığa 9 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde, düşük fiyatlı konteyner ilanıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenip gözaltına alınan 9 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Konteyner ilanıyla dolandırıcılığa 9 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, almak isteyenlerin paralarını dolandıranlar, takibe aldı.

Kocaeli merkezli İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonla 9 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

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