Kontrolden çıkan araç, park halindeki 6 otomobile çarptı

İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre aşırı hızlı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Halk Dersanesi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği 34 VT 6022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ters yönden sokağa girdi. Otomobil, park halindeki 6 otomobile çarparak durabildi. Sürücü otomobil içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“TERS YÖNE HIZLI GİRMİŞ GALİBA”

Kazazede Jale Uralman, “Ben arabamı normal bir şekilde park ettim. Komşum geldi ‘heyecanlanma arabaya çarpmışlar’ dedi. Tersten girmiş galiba, 6 araca çapmış, benim arabaya da çapmış, çok şükür içinde değildik. Kimsenin canına bir şey olmadı. Aracın kaskosu var, sigortası var, çekiciyi bekliyoruz. Vuran aracın sürücüsü biraz kötü diye söylediler ama ben görmedim. Geldiğimde aracım bu şekildeydi. 6 tane araca vurmuş. Ters yöne hızlı girmiş galiba, öyle diyor komşular. Çok şükür canımıza bir şey olmadı” şeklinde konuştu.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

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