Konya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Konya’da akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 ‘si ağır 6 kişi yaralandı.

Müslüm EVCİ

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Olay akşam saatlerinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmanın ardından silah ve bıçaklar çekildi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 6 YARALI

Her iki grubun yakınlarının olay yerine gelmesiyle birlikte bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Bayram Toker isimli bir şahıs hayatını kaybederken 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin yakınları ise hastaneye akın etti. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet güçleri olaya karışan kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.