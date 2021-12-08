Konya’da tarihi binada yangın

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 24.00 sıralarında Şemsitebrizi Mahallesi Kemaliye Sokakta bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi.

Binadan alevlerin yükseldiğini vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı binada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangını gören Hasan Hüseyin Ader, “İşten çıktım geldim buraya. Duman yükseliyor dedim. Baktım burada yangın var. Ben de polis ve itfaiye çağırdım. 2 tane araba vardı, onları çektirdim. İnsanlık görevimi yaptım” dedi

Mahallelerinin yakınında bir yangın olduğunu belirten Hakan Çürük de, “Hemen müdahale etmeye kalktık, arabaları çektik. Kapalı bir konaktı. Herhalde bir can kaybı olmadığını düşünüyorum. Evimin yakınıydı, araçları çekmemizi söylediler. O şekilde haber aldık biz de” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Yangında can pazarı! 6 çocuğu itfaiye kurtardı