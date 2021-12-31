Konya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da, ellerindeki tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 332 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 figür ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin kente tarihi eser getirip satacağı bilgisini aldı. Şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları otomobili belirleyen polis ekipleri, önlem aldı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, kent girişinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına alınırken araçta yapılan aramada ise 332 sikke, 6 figür ile tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği üzerinde durulan 34 bin 460 TL, 6 bin 300 dolar, 3 bin 700 İsviçre frangı, 400 Euro ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. DHA

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