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Konya’da, uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma: 13:40 - 25 Aralık 2021 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınında 1 kilo eroin, 10 parça halinde 1 kilo 20 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA

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