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Konya’da zehir tacirlerine darbe: 2 bin 703 adet hap ele geçirildi

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince yürütülen müşterek çalışmalar ve yapılan uygulamalar neticesinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Müslüm EVCİ
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Konya’da zehir tacirlerine darbe: 2 bin 703 adet hap ele geçirildi

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince yürütülen müşterek çalışmalar ve yapılan uygulamalar neticesinde bir şahsın üzerinden 2 bin 703 adet uyuşturucu hap maddesi ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

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