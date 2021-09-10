Köpeğe araçların çarpmaması için motosikletlerini siper ettiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde otoyol kenarında yürüyen köpeği gören motosikletli 2 kişi köpeğe araçların çarpmaması için motosikletlerini siper ederek köpeğe eskortluk yaptı. Köpeği güvenli noktaya götüren kişiler daha sonra yoluna devam etti. O anları bir sürücü de cep telefonuyla kaydederek Sözcü WhatsApp Haber Hattı'na ulaştırdı.

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde öğlen saatlerinde araçların hızla seyrettiği otoyol kenarında yürüyen köpeği gören iki motosikletli, duruma kayıtsız kalmadı.

Motosikletlerini siper ederek köpeğe eskortluk yapan iki kişi, köpeği güvenli noktaya götürdükten sonra yoluna devam etti. Yaşananları gören bir sürücü de aracını yol kenarına çekerek o anları cep telefonuyla kaydetti.

“BÖYLE DUYARLI VATANDAŞLARI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM”

Görüntüleri SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na ulaştıran kişi, “Köpek yol kenarında yürüyordu. Motosikletçiler de bunu görünce köpeğin yola çıkmasını engellemek için ona eşlik ettiler. Ben de bu durumu görünce aracımı yol kenarına çekerek, cep telefonumla kaydetti. Ben iki sene önce köpeğimi kaybettim. Hayvanları koruyan böyle duyarlı vatandaşları görünce mutlu oldum” dedi.