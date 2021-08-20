Köpek parası için arkadaşını bıçakladı, yakalanmamak için saçını kazıttı

İstanbul’da Irak uyruklu iki ev arkadaşı arasında yaşanan kavgada Ammar İmadawadi A. (26) bıçaklanarak öldürüldü. İki ev arkadaşı arasında yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

HABIP ATAM

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Olay, Fatih, Akşemsettin Mahallesi'nde saat 18 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı Ammar Imatswadı A. ve Hussain K. aynı evde kalıyordu. Ammar Imatswadı A. sahibi olduğu köpeği 200 dolara sattı. Durumdan haberi olan arkadaşı Hussain K., arkadaşından bir miktar para istedi. Ancak Ammar Imatswadı A. para veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Sokakta yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce Hussain K. bıçak çekerek arkadaşını yaraladı.

YAKALANMAMAK İÇİN SAÇINI KAZITTI

Olaydan sonra Ammar Imatswadı A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan tekstil işçisi olan arkadaşı Hussain K.,(26) ise kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelinin saklandığı adres de belirlendi. Polise yakalanmamak için saçını kazıttığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, yaşanan olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kavga anları ve bıçaklanma anları yer alıyor.