Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü hayatını kaybetti

Bolu'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen 55 yaşındaki Hüseyin Fırat hastanede yaşamını yitirdi, 39 yaşındaki Ferdi Fırat ise yaralandı.

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Olay, dün Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Hafta sonu gezisi için arkadaşlarıyla tabiat parkına gelen Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat’ın üzerlerine, yürüyüş yaptıkları sırada kırılan ağaç parçası düştü.

Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat, yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat’ın ise tedavisi sürüyor. DHA

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