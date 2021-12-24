Kötü hava şartları tur teknesini parçalayıp batırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kötü hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle iskeleye bağlı bulunan 21 metre uzunluğundaki tur teknesi parçalanarak battı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve şiddetli rüzgarlı hava etkili olmaya devam ediyor. Yalıkavak Mahallesi iskelesinde bağlı bulunan 21 metre uzunluğundaki günübirlik ahşap tur teknesi sert dalgalarla beton iskeleye vura vura parçalanarak battı. Yaklaşık 500 bin TL civarında olan tur teknesinde büyük hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahibi tespit edilmeyen ve kaptanı da ortalarda olmayan teknenin kurtarılması için iskeledeki balıkçılar seferber oldu. Tekneyi halatlarla ön, arka ve yanlarından bağlayarak tamamen batması önlendi. Yarıya kadar sulara gömülen tur teknesinin ihmalden battığı belirten denizci 36 yaşındaki Mehmet Kılıç;

“Bu tamamen ihmalden kaynaklanan bir olay. Havanın şiddetli olacağı belliydi, gerekli duyurular yapıldı. Ya ahşap tekneyi buradan çekeceksin ya da çekmediysen içinde personel bulundurup usturmacaları etrafına yığacaksın. Tekneyi sahipsiz başıboş bırakırsan olacağı budur. Şimdi ümidimiz burada durduğu yerde daha da batıp akaryakıt kirliği yaratmaması” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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