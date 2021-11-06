Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve girilince yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

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Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Remzi Gökçek 3-4 gündür görünmeyince ve evinden koku çıkması üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde duran Remzi Gökçek'in yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökçek'in cenazesi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. İHA

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