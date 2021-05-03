‘Köylüye yasaksa şirkete de yasak’ diyen Kirazlıyaylalı vatandaşlar kazı çalışmasını durdurdu

Bursa Yenişehir Kirazlıyayla köyünde COVID-19 salgını nedeniyle hükümetin aldığı tam kapanma sürecinde maden şirketinin yüksek gerilim için kazı çalışmalarına başlamasına köylülerin tepkisi üzerine bölgeye jandarma geldi. Çalışmaya bir günlüğüne ara verildi.

“KÖYLÜYE YASAK, MADEN ŞİRKETİNE SERBEST”

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, bölgede 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Meyra Madencilik şirketinin bakır-kurşun-çinko maden ocağı genişletme çalışmaları kapsamında geçen yıl da yine sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada ağaç kestiğini hatırlatarak şunları söyledi:

* Sokağa çıkma yasağı, Kirazlıyayla Köyü’nde tüm itirazlara rağmen kurulmak istenen atık barajı projesine yarıyor.

* Köylülere, Yenişehirlilere sokağa çıkmak yasak, maden şirketine serbest. Yenişehir ilçe örgütümüz konuyla yakından ilgileniyor.

* Kirazlıyayla’nın su kaynakları, tarım arazileri ve orman sahasının maden ve atık barajı için yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Kirazlıyayla köylülerinin haklı mücadelesinin yanındayız.

“300 BİN TON POSA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR”

İsmet Karaca, şu açıklamalarda bulundu:

* Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi kapsamında bin ton rezervin zenginleştirilmesi ve yılda 30 bin ton, 10 yıllık alınan ÇED izni boyunca ise 300 bin ton posa çıkarılması planlanan alanda, günlük 13 ton kurşun, 42 ton çinko, toplamda 55 ton konsantre alınması hedeflenirken, köylüler bu projeye yaratacağı çevre kirliliğini göz önüne alarak karşı çıkıyor.