Küçükçekmece’de feci kaza: 2’si ağır 3 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralanırken taksi sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AFY 027 plakalı otomobil, refüjden karşı şeride geçerek, yolda ilerleyen 34 TAR 08 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralanırken, taksi sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.
Kazayı gören başka bir sürücü, “Otomobil karşı şeritten geldi uçarak sonra bu şeritte taksiyle çarpıştı. Bayağı kötü oldu” dedi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. DHA