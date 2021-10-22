Küfrettiği iddia edilen kişiyi darbettiler

İstanbul Fatih'te bir grup, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi kendilerine küfrettiği gerekçesiyle darbetti.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Unkapanı’nda meydana geldi. Bir grup, kendilerine küfrettiği iddiasıyla bir kişiyi cadde ortasında darbetti. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kendisini kurtarmaya gelen çevredekilere de küfürler savurduğu ve bu kişilerden tarafından da darbedildiği belirtildi.

“KENDİSİNİ MOTORUN ÜSTÜNE ATTI”

Olayın görgü tanıklarından bir vatandaş şunları söyledi:

* Burada bir adam dolaşıyordu, durağın önünde. Sonra iki tane motosikleti birileri geldi. Onlara bir laf etti, sonra duran motorun üzerine atladı. Burada bir münakaşaya girdiler.

* Vatandaşlar da ayırmaya çalıştı. Baba oğuldu sanırım. Onlara da küfür edince hem motorcular hem de o baba oğul bu adamı dövmeye başladılar. Buradaki esnaf ayırdı kavgayı.

* Sonrasında 10 dakika geçti, adam burada oturuyordu yine küfür etmeye başlayınca arkadan koşup tekrardan kavga ettiler. Yine buralardaydı ama nereye gitti, bilmiyoruz. Dayak yiyen şahsı da tanımıyorum. DHA