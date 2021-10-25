Kumaş bobinlerinden 285 kilo eroin çıktı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine karşı yapılan operasyonda 285 kilo eroin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun dün sosyal medyadan duyurduğu operasyonla ilgili emniyetten bugün sergili basın açıklaması yapıldı. Öte yandan bu sabah Küçükçekmece'de sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün sosyal medya hesabından duyurduğu operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçlanan süreç polisin bir araçtan şüphelenmesiyle başladı.

KUMAŞ BOBİNİNDEN EROİN ÇIKTI

Esenyurt’ta durdurulan lüks araçta, Büyükçekmece Cumhuriyet Bassavcılığı talimatıyla arama yapıldı. Aramalarda, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek de kullanıldı. Dedektör köpek; lüks cipin arka koltuğundaki kumaş bobinine tepki verdi. Bunun üzerine kartonla kapatılmış kumaş bobini araçtan indirildi. Açılan bobinde 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

236 KİLO EROİN

Polis ekipleri ele geçirilen eroin üzerine çalışmalarını genişletti. Araç sahibinin bobini Şişli’de depodan aldığı anlaşılınca da o depoya da operasyon düzenlendi. Aramalarda kumaş bobini zulaları olduğu fark edildi. Açılan bobinlerden 236 kilo eroin daha ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 285 kilo eroinle ilgili 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

SOKAK OPERASYONU

Ele geçirilen uyuşturucu emniyette sergilenirken, İstanbul Narkotik Polisi bu sabah farklı bir operasyona daha imza attı. Küçükçekmecede sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı diye adlandırılan 29 kişiye yönelik şafak baskınında 20 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.