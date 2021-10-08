Kumaş deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da kumaş deposunun bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın 3.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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Yangın saat 02.00’da Eyüpsultan Topçular Mahallesi İncirlik Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı.

Yapılan ihbarlar üzerine yangın yerine Bakırköy, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Fatih, Sultangazi ve Şişli grup amirliklerinden ekipler ile çevre belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 3.5 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 05.30'da kontrol altına alınan yangının soğutma işlemleri 06.30'a kadar devam etti. Yanan katta ise büyük oranda maddi hasarın oluştuğu tespit edildi.