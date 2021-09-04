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Kurtlar sürüye saldırdı, 30 küçükbaş öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 30 küçükbaş hayvan öldü.

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Kurtlar sürüye saldırdı, 30 küçükbaş öldü

Sungurlu’ya bağlı Sarıkaya köyünde Burhan Tıknazoğlu, 100 koyun ve keçiden oluşan sürüsünü otlamaları için Tuzla mevkisine götürdü.

Geceyi burada geçiren Tıknazoğlu’nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan öldü.

“BÜYÜK ZARARA UĞRADIM”

Uzun süredir İstanbul’da çalıştığını, bir yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu “Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım” dedi. DHA

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