Kuru yük gemisi balık çiftliğine daldı 1 milyon balık denize kaçtı

Muğla’nın Bodrum ve Milas sınırları içindeki Güllük Körfezi’nde yük iskelesine gelen kuru yük gemisi balık çiftliğine girdi, 400 ton ağırlığındaki 1 milyon balık denize kaçtı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri sınırlarındaki Güllük Körfezi'ndeki kuru yük iskelesine yanaşmak isteyen Queensland bandıralı 139 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi körfezin ortasındaki papaz Adası yakınlarındaki kültür balıkçılarının çiftliğine daldı.

Havuzlardan biri parçalandı, 2 havuz zarar gördü. Üç havuzda bulunan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki 1 milyon çipura denize kaçtı.

Kaçan balıkların 400-500 gram ağırlığında oldukları belirtilirken Muğla Tarım ve İl Müdürlüğü yetkilileri olay yerinde inceleme başlattı, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Geminin kaptanı ile iki yardımcısı sahil güvenlik ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Gülük Limanı'na götürüldü. Geminin pervanelerinin balık çiftliğinin ağlarına dolanması nedeni ile gemi personeli ile çiftlikteki dalgıçların ağları ve gemiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.