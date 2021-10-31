Kuru yük gemisi ile Akdeniz’de sürüklenen göçmenler İstanköy’e getirildi

Türkiye’den İtalya’ya gitmek üzere bindikleri kuru yük gemisi ile yola çıkan ve motorların bozulması nedeniyle Akdeniz’de sürüklenirken kurtarılan 385 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen götürüldükleri Kerpe (Karpathos) Adası’ndan bu sabah saatlerinde Bodrum’un karşısındaki İstanköy (Kos) Adası’na getirildi.

Yaşar ANTER

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Türkiye'den bindikleri 70 metrelik eski kuru yük gemisi ile İtalya'ya gitmek üzere İzmir yakınlarından yola çıkan ancak Girit Adası açıklarında geminin motorlarının bozulması üzerine yardım isteyen 385 göçmen önceki geci Frontex ve Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış Akdeniz'in ortasındaki Kerpe (Karpathos) Adası'na çekilmişti.

BODRUM’UN KARŞISINDAKİ ADAYA GETİRİLDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın göçmenleri Türkiye'ye iade etmek üzere yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kalında göçmenler bulunduğu kuru yük gemisi bu sabah saatlerinde çekilerek Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na getirildi.

6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Göçmenlerden bazılarının açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin halde, bazılarının ise yaralı olduğu görüldü. İstanköy şehir merkezine 6 km. uzaklıktaki Pili'de bulunan göçmen kampına götürülen göçmenlerin ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtilirken, göçmenlerin arasında bulunan 6 organizatörün tespit edilerek İstanköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındığı belirtildi.

YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERİ İADE ETMEK İÇİN TÜRKİYE İLE GİRİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın 385 göçmeni Türkiye'ye iade etmek için AB nezninde girişimlerini sürdürdüğü şu ana kadar olumlu yanıt alamadığı belirtildi. Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis bu konuda bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi: “Türkiye bir kez daha AB’ye karşı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeyi reddetti. İadeyi kabul etmedi. Bir Türk limanından yola çıktığı anlaşılan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bilgisi dahilinde hareket eden ve insan hayatına kayıtsız kalmaya devam eden Türk bayraklı gemi. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı duyduğunu ve deniz sınırlarının korunmasının insan yaşamının korunmasıyla birleştirildiğini bir kez daha kanıtlıyor” dedi.