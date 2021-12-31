Kütahya’da 10 katlı binada yangın!
Kütahya'da, 10 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 1i bebek 3 kişi de kurtarıldı.
Fuatpaşa Mahallesi Beykent Sokaktaki 10 katlı binanın bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumandan etkilenen 3 yaşındaki Rümeysa Çıracı ile binanın 2’nci katında mahsur kalan 8 yaşındaki astım hastası Aslınur Çıracı ve Ayten Ötünü itfaiye ekipleri, merdivenli araçla kurtardı.
Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA