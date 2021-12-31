Haberler - Günün İçinden

Kütahya’da 10 katlı binada yangın!

Kütahya'da, 10 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 1i bebek 3 kişi de kurtarıldı.

Yayınlanma: 15:49 - 31 Aralık 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Fuatpaşa Mahallesi Beykent Sokaktaki 10 katlı binanın bodrumunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumandan etkilenen 3 yaşındaki Rümeysa Çıracı ile binanın 2’nci katında mahsur kalan 8 yaşındaki astım hastası Aslınur Çıracı ve Ayten Ötünü itfaiye ekipleri, merdivenli araçla kurtardı.

Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster