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Kütahya’da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da iki otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kütahya’da 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Kütanhya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağı’nda meydana geldi.

Edihilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. (İHA)

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