Kuzey Marmara otoyolunda TIR’ın dorsesi alev alev yandı
Kuzey Marmara otoyolunda TIR'ın lastiklerinde yangın çıktı. Dorseye sıçrayan yangında Gaziantep'e götürülecek olan köpük ham maddesi ve dorse tamamen yandı.
63 ZD 065 plakalı TIR’ın sürücüsü, Çorlu’dan aldığı köpük ham maddesini Gaziantep’e götürmek için yola çıktı. Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı mevkii Ankara istikametinde giden TIR’ın lastikleri saat 16.30 sıralarında yanmaya başladı.
Şoförün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalınca alevler TIR’ın dorse kısmına sıçradı. Ham maddenin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm dorsesi sardı. Yangının büyümesi üzerine şoför TIR’ı dorseden ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dorse ve yola akan ham madde nedeniyle Kuzey Marmara otoyolu trafiği Ankara yönüne tamamen kapandı.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yanan dorse kullanılamaz hale geldi. Yola dökülen ham maddenin iş makineleriyle temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak açıldı.
Yangın nedeniyle kapanan yolda kalan sürücülerden Erdal Topkara, “TIR’ın peşinden geliyorduk. 2 saattir burada kaldık. Çok geç müdahale edildi” dedi. DHA