KYK yurduyla ilgili iddia meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, KYK yurtlarına ilişkin aldıkları ihbarı anında TBMM'ye önerge olarak sunduklarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu'na seslenen Tanal, "Zeytinburnu’ndaki Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu yerleşkesinde 4 öğrencinin barınabileceği odayı lojman gibi kullanan, bu odada kalan yöneticiniz var mı? Öğrencilerin kalması gereken odanın lojman gibi kullanıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlatacak mısınız?” sorularını sordu.

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Kapasite yetersizliği ve artan fiyatlar nedeniyle yurt bulamayan öğrenciler ülke genelinde ‘Barınamıyoruz’ eylemleri başlatırken, bir iddia CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından paylaşıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına ilişkin kendilerine ciddi bir ihbar ulaştığını belirterek, TBMM'ye anında soru önergesi sunduklarını açıklayan Tanal, yurt yerleşkesindeki bir lojmanın yönetici tarafından kullanıldığı iddiası olduğunu belirtti.

“4 ÖĞRENCİNİN BARINABİLECEĞİ ODAYI LOJMAN GİBİ KULLANAN YÖNETİCİ”

İsim açıklamadan sosyal medyadan konuyu dile getiren Tanal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na “Zeytinburnu'ndaki Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu yerleşkesinde 4 öğrencinin barınabileceği odayı lojman gibi kullanan, bu odada kalan yöneticiniz var mı? Öğrencilerin kalması gereken odanın lojman gibi kullanıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlatacak mısınız?” sorularını yöneltti.