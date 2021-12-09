‘Laf atma’ cinayetinde 4 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Beyoğlu’nda ‘laf atma’ nedeniyle çıkan tartışma sonucunda Halil Talha Ertuğrul’un tabancayla vurularak öldürülmesi ve arkadaşı Süleyman Zafer Köker’in ise yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede 4 kişi hakkında 3 farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 7 buçuk yıla kadar hapis istenirken, kaçmalarına yardım ettiği iddia edilen bir kişi hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Beyoğlu'nda 24 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Halil Talha Ertuğrul (19), arkadaşı Süleyman Zafer Köker (21) ile dolaştığı sırada, aynı yerde bulunan Baran Demir (21) ile Ferhat Ekin'le (26) aralarında, ‘laf atma' nedeniyle tartışma çıktı.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRARAK ARAMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşan şüpheliler Demir ile Ekin, arkadaşları olan Ümeyir Ermiş (26) ile Yavuz Ermiş'i (23) telefonla arayıp yanlarına çağırarak, ölen Ertuğrul ile arkadaşı Köker'i aramaya başladılar.

Şüphelilerin, iki grup halinde Ertuğrul ile Köker'i sokak aralarında aradıkları ve 10-15 dakika sonra bularak birbirlerine haber verdikleri anlatıldı.

“YERDE DARP EDİLİRKEN ETEŞ ETTİLER”

İddianamede, Süleyman Zafer Köker'in, şüpheliler tarafından kafasına aldığı darbe sonucu yere yığıldığı, olay yerinden kaçmaya çalışan Halil Talha Ertuğrul'un ise düşürülerek darp edilmeye başlandığı kaydedildi.

İddianamede, Ertuğrul'un yerde darp edildiği sırada Baran Demir ile Ferhat Ekin tarafından silahlarla vurulduğu, şüphelilerin ise olay yerinden farklı yönlere doğru kaçtığı, daha sonra ise tekrar buluştukları belirtildi.

Tüm şüphelilerin silah kullanmadığı ancak Ertuğrul ile Köker'i darp ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, öldürme olayının tasarlanarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

KAÇMAK İÇİN ANLAŞTILAR

İddianamede, tekrar bir araya gelen Baran Demir ile Ferhat Ekin'in kaçmak için anlaştıkları, bu konuda Ümeyir Ermiş ve Yavuz Ermiş'e de teklifte bulundukları ancak Ümeyir ile Yavuz'ın kaçmayı kabul etmedikleri, Baran ile Ferhat'ın kaçmalarında Abdulmenaf Demir'in aktif rol oynadığı, Baran Demir'le akrabalığı bulunduğu anlaşılan Abdulmenaf Demir'in şüphelileri Manisa'ya doğru götürdüğü sırada Çanakkale Gelibolu'da yakalandıkları ifade edildi.

4 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS

İddianamede, Baran Demir, Ferhat Ekin, Ümeyir Ermiş ve Yavuz Ermiş hakkında, ‘tasarlayarak öldürme', ‘kasten yaralama' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 7 buçuk yıla kadar hapis cezası istenirken, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirtilen Adülmemaf Demir hakkında ise, ‘suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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