‘Laf atma’ nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı Kerem Demir'i (17) bıçakla öldüren O.Ö. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün gece Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada O.Ö., Kerem Demir’i bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve karnından bıçaklandığı tespit edilen Kerem Demir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan O.Ö.’yü evinde bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına alındı. Asayiş Şubesinde ifadesi alınan O.Ö., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA