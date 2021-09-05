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Lastiği patlayan araç jantın üzerinde ilerledi

İstanbul Arnavutköy’de lastiği patlayan aracın jantın üstünde, kıvılcımlar çıkararak ilerlediği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Lastiği patlayan araç jantın üzerinde ilerledi

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde yolda lastiği patlayan bir araç, jantın üzerinde kilometrelerce ilerledi. Aracın tehlikeli seyri pes dedirtti.

O anlar, yolda ilerleyen başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, lastiği patlayan aracın jantın üzerinde kıvılcımlar çıkararak ilerlediği görülüyor. (İHA)

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