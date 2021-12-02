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Lice’de PKK’ya ait cephane ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda Lice ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Lice’de PKK’ya ait cephane ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, “İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 12 piyade tüfeği, 18 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 41 sevk fişeği, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir” denildi.

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