Lüks aracını disko topuna çevirdi, polisten kaçamadı

Antalya'da bir sürücü, lüks aracını ışıklarla süsleyerek trafiğe çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, disko topu gibi ışıl ışıl parlayan araç, polisin dikkatinden kaçmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya'da bir sürücü yılbaşı ağacı gibi ışıklarla süslediği aracı ile trafiğe çıktı. Cadde ve sokakları ışıl ışıl parlayan aracı ile gezen sürücü, vatandaşların çektiği sosyal medya görüntülerinde paylaşılmaya başlayınca polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken polis ekipleri tarafından durdurulan araç için çekici talep edildi. O sırada ise disko topuna dönen araçtaki bir genç, olay yerini cep telefonu ile kaydederek, “Kapanışı yapıyoruz, olması gereken oldu” diye gülerek tepki verdi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu