Lüks otomobillerle düğün konvoyu yapıp tünel kapattılar

İstanbul Ümraniye’de düğün konvoyu yaparak Tantavi tünelini kapatan ve trafiği engelleyen lüks otomobil sürücüleri polis tarafından yakalandı. 9 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 897 TL ceza uygulandı.

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Ümraniye Şile Yolu Tantavi Tünelinde 30 Ekim tarihinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren, trafik akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücüleri yakalamak için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÖNCE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ SONRA CEZA KESİLDİ

Şahısların İsmail Ç., Okancan Y., Yunus Emre A. ve Mert Ö. olduğu tespit edildi.

Sürücüsü İsmail Ç.'ye abart egzoz maddesinden bin 339 TL , makas atmak maddesinden bin 339 TL ve taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL olmak üzere, toplam 2 bin 822 TL cezai işlem uygulandı.

Yunus Emre A.’ya abart egzoz maddesinden bin 339 TL ve taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL olmak üzere, toplam bin 483 TL cezai işlem uygulandı.

Mert Ö. ‘ye taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL. , aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 288 TL cezai işlem uygulandı.

Okancan Y. ‘ye taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL ve trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve Yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 288 TL cezai işlem uygulandı.

TOPLAM 6 BİN 897 TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen araçlara da taşıt yolu üzerinde duraklamak maddesinden 144 TL, aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 144 TL ve saygısız ve tedbirsizce araç kullanmak maddesinden 144 TL olmak üzere, 432’şer TL cezai işlem uygulandı.

Düğün konvoyuna katılarak trafiği engelleyen toplam 9 adet araca ilgili maddelerden toplam 6 bin 897 TL trafik idari para cezası uygulanmış oldu.

Düğün konvoyu nedeniyle tünelin kapatıldığı ve yolda lüks otomobillerle tehlike saçılan o anlar kameraya yansıdı. (İHA)

